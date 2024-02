Cari Concittadini,

le elezioni comunali si avvicinano e il gruppo “Gerace Futura” vuole comunicare l’impegno

e la volontà di essere presente in modo fattivo e propositivo in questa importante tornata

elettorale. Il simbolo che abbiamo scelto presenta il nome del gruppo e l’immagine

stilizzata del Castello di Gerace su uno sfondo tricolore. Scelte, queste, non casuali, con

un richiamo alla storia, anche politica, e alla Carta Costituzionale, nella quale vengono

enunciati i diritti e i doveri dei Cittadini. Il tutto con lo sguardo rivolto al passato, ma

fermamente puntato verso il futuro.

Un futuro nel quale la Città sarà chiamata ad affrontare diversi problemi, tra cui quello

dello spopolamento, che rischia di rendere ancora più fragili tutte le comunità del territorio,

non solo nel centro storico e nel Borgo, ma anche nelle varie frazioni; la tutela e la

valorizzazione dei beni artistici e monumentali; il mantenimento e lo sviluppo delle attività

economiche e produttive presenti sul territorio.

La spinta alla realizzazione del nostro progetto trova forza nella consapevolezza che solo

una politica capace e al servizio della Comunità, possa contribuire alla risoluzione di questi

e di altri problemi, sfruttando al meglio e con competenza le risorse disponibili, riducendo,

o anche eliminando, il rischio che vengano sprecate, mal gestite o, addirittura, perse.

Il gruppo Gerace Futura è composto da persone impegnate da anni nell’attività politica

locale e nella promozione culturale e di sviluppo del territorio ed ha piena coscienza

dell’importanza che la nostra Città riveste nell’intero ambito regionale. Lo stesso architetto

Scaramuzzino, componente e cofondatore di questo gruppo, nella sua veste di consigliere

di opposizione in questa legislatura, nel corso del suo mandato ha spronato, con spirito

collaborativo e competenza, l’Amministrazione in carica a fare meglio e ad agire più

velocemente, evidenziando spesso anche le criticità che di volta in volta si sono

presentate, contribuendo così alla soluzione di diverse problematiche emerse.

Il nostro è un movimento nato esclusivamente dall’amore verso Gerace e pertanto siamo

pronti ad ascoltare e ad accogliere le proposte e le considerazioni dei cittadini, a discutere

e a confrontarci con essi e con le forze politiche già in campo, con le associazioni presenti

sul territorio e con quanti amano in modo totalmente disinteressato la nostra città, nella

speranza che da questa discussione possa nascere un laboratorio di idee dal quale

emerga quel futuro che Gerace merita.

Il gruppo “Gerace Futura”

