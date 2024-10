Si prolunga di qualche giorno la chiusura dell’ufficio postale di via Solferino, per i lavori in corso decisi da Poste Italiane per potenziare i servizi nell’ambito del progetto Polis. Il sindaco Roy Biasi, che guida uno dei Municipi italiani fra i primi destinatari dei nuovi servizi informatici che verranno espletati nell’ambito del massiccio programma di digitalizzazione, è stato informato con una nota trasmessagli dal direttore della Filiale che tempestivamente lo mette al corrente anche della piena funzionalità della sede di San martino, in cui momentaneamente sono state trasferite anche le funzioni dell’ufficio principale. «A parziale rettifica di quanto comunicato in precedenza – scrive il direttore – riaprirà in data 10 novembre salvo nuovi imprevisti di cui si sarà tempestiva comunicazione». È saltata quindi la previsione iniziale, che indicava nel 26 ottobre la riapertura dell’ufficio, vista la complicata opera di ristrutturazione in corso.

L’azienda ha comunque confermato la modifica degli orari di apertura al pubblico dell’altro ufficio postale cittadino, ubicato nella frazione di San Martino, facendo diventare quest’altro sportello taurianovese un presidio continuo a cui può fare riferimento l’utenza dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato dalle 8.20 fino alle 12.35.

Nella sede principale temporanea, informa sempre Poste Italiane, sarà possibile svolgere tutte le operazioni, anche quelle finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza.