Progetto “Ciak…” per gli studenti della Scuola Media “Pascoli” di Taurianova

L’I.C. “Monteleone – Pascoli” di Taurianova ha aderito, per la prima volta, al Progetto “Ciak… un processo simulato per evitare un vero processo” promosso dall’Associazione “Ciak – Formazione e Legalità” in partenariato con il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro e con la collaborazione dell’USR Calabria.

Lunedì 6 giugno gli studenti delle classi I A, II A, III A, II B, III B, I C e III D, del Plesso “Pascoli” si sono recati presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria dove hanno simulato un processo penale minorile il cui copione “La maschera”, basato su atti di bullismo e cyberbullismo realmente accaduti, è stato riadattato in relazione all’età e alla realtà dei discenti, pur rispettandone la trama.

Gli alunni in veste di attori (di giudici, di Pubblico Ministero, di imputati, persone offese, testimoni) hanno recitato la propria parte, calandosi nel ruolo assegnato in modo egregio, dimostrando grande maturità, responsabilità e competenza tanto da ricevere i complimenti della Dottoressa Roberta Mallamaci presente in aula in qualità di giudice onorario, la quale ha elogiato le doti e le qualità di ogni protagonista sottolineando la passione e la padronanza linguistica e interpretativa che hanno dimostrato nonostante la giovane età.



L’iniziativa didattica, fortemente voluta dalla Dirigente scolastica, Dottoressa Maria Concetta Muscolino, rientra nel percorso di Educazione alla Legalità promosso dal nostro Istituto e si inserisce nelle azioni di prevenzione primaria che la Scuola mette in atto per contrastare la diffusione di atti di bullismo e per promuovere la cultura della Legalità e ha avuto una forte valenza inclusiva.

La metodologia del Role playing, inoltre, consente di sviluppare l’empatia e di rendere più efficaci le azioni sinergiche tra la Scuola e la Giustizia.

La finalità del Progetto è quella di sensibilizzare i discenti sui temi del bullismo coinvolgendoli in un percorso formativo ed educativo guidato dapprima dai docenti dell’Istituto e, in seguito, dalla Dottoressa Roberta Mallamaci che ha reso edotti gli

alunni sull’iter del processo minorile e sulle fasi processuali per concludere con delucidazioni riguardo all’istituto della messa alla prova.

Hanno curato il Progetto in tutte le fasi le Docenti Referenti, Professoresse Concetta Giovanna Zumbo, Maria Ginetta De Masi e Angelica Sammartino.