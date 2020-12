Agenzia sociale per l’abitare è il nome del progetto nato per fronteggiare l’emergenza abitativa dei migranti regolari che vivono nelle baracche di Contrada Russo.

Nata su proposta del Comune di Taurianova, Agenzia sociale per l’abitare verrà gestita dal Consorzio Macramè di Reggio Calabria, attivo da anni sul tema dell’accoglienza nel territorio calabrese. Ha l’obiettivo di ridurre l’emarginazione sociale dei migranti regolari, di promuovere l’inclusione sociale, favorire forme di accoglienza diffusa.

Al progetto possono aderire tutti i proprietari di case sfitte e abitabili nel comune di Taurianova, disponibili a destinarle in locazione in favore di migranti regolari in condizione di disagio socio-abitativo. L’Agenzia sociale per l’abitare selezionerà le case, offrirà ai proprietari servizio di accompagnamento nella fase preliminare di stipula del contratto di affitto, individuerà i potenziali inquilini, curerà il loro inserimento abitativo. Il comune di Taurianova attiverà una serie di garanzie, voucher integrativi in favore dei proprietari e agevolazioni economiche e sociali. I proprietari potranno avere la certezza di un reddito dall’affitto, sperimentare in prima persona un progetto innovativo di accoglienza.

“La questione abitativa è un fenomeno sociale che, in forme diverse, coinvolge tutti. Pensiamo che inserire la propria casa nel progetto Agenzia sociale per l’abitare significa aiutare chi ha bisogno. Uno dei principi sui quale si basa il nostro lavoro da sempre e per sempre: favorire l’inclusione sociale a tutti, nessuno escluso. E in questo momento stiamo cercando di fare del nostro meglio per aiutare chi è escluso dall’accoglienza: i migranti e lavoratori stagionali che vivono nelle baracche di Contrada Russo, che pur essendo regolari non hanno nemmeno un riparo decoroso” si legge in una nota del Consorzio.

L’attività progettuale Agenzia sociale per l’abitare rientra nell’ambito del progetto interregionale “SU.PR.EME. – Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze”(già avviato), finanziato dal Fondo Asilo Migranti Integrazione (FAMI) emergenziale e che ha come capofila il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Maggiori informazioni su come aderire al progetto sono sul sito del Comune di Taurianova dove è già online l’avviso pubblico. È possibile scaricare e compilare la domanda per aderire da qui https://bit.ly/3gM1LxT.

Contatti utili sono 3403223562 (tecnico Agenzia) o servizisociali@comune.taurianova.rc.it.