Ci scrive una coppia del Reggino, disperata, sì disperata perché per dei loro problemi non possono avere dei figli ma che cercano allo stesso tempo averceli e trovano “muri di gomma” come se fosse ordinarietà quotidiana. Il duro sfogo che non è solo un j’accuse alle strutture pubbliche, ma anche un grido di disperazione sociale, lo dicono loro, “non siamo ricchi” e quindi dobbiamo rivolgerci giocoforza ad una struttura pubblica che ci rimanda continuamente. Purtroppo questa società al di là dei soloni di rito, delle promesse politiche da marinaio e di tanti altri atavici problemi che questa Regione si porta dietro, elargisce illusioni e bagatelle.

Perché quando una coppia, fatta di persone umili che hanno la stessa miserabile dignità che abbiamo tutti in un paese democratico dove la giustizia sociale dev’essere giusta e in perfetta, ma doverosa uguaglianza tra gli uomini di questo paese, ci sono le prove che come una ghigliottina trancia di netto ogni aspettativa ed ogni speranza.

(GiLar)

LA LETTERA DELLA GIOVANE COPPIA ARRIVATA IN REDAZIONE

Buongiorno, siamo una giovane coppia della provincia di Reggio Calabria. Contattiamo la vostra redazione per avviare una segnalazione e nonché uno sfogo umiliante, per tutte le coppie che vivono questa situazione. Io e mio marito stiamo cercando di realizzare il nostro sogno, ovvero quello di poter diventare genitori, vista la mia Endometriosi di IV STADIO e nonché i problemi spermatici di mio marito, i nostri specialisti ci hanno consigliato metterci in lista per poter ricorrere alla Procreazione Medicalmente Assistita, siamo stati indirizzati al Ciaccio/Pugliese di Catanzaro, in quanto risulta essere l’unico centro pubblico in Calabria in grado di intraprendere tutti e tre i livelli di Procreazione.

È da più di un mese che abbiamo problemi nella prenotazione. E per quanto riguarda mio marito, in quanto sono già arrivati a maggio 2025 e non hanno la disponibilità dei medici per quanto riguarda l’uomo, ci dicono sempre di richiamare la prossima settimana, noi puntualmente richiamiamo nella speranza che nel frattempo avvenga il miracolo delle due linee, ma loro continuano a non avere medici disponibili.

Siamo una coppia di semplici lavoratori, non abbiamo le possibilità economiche per ricorrere alle cifre stratosferiche dei centri privati, perché cercare un figlio è diventato anche un business, l’unico centro pubblico valido che abbiamo non può accogliere prenotazioni. Non bastano quindi le vessazioni psicologiche di una coppia che tanto desidera un figlio, quanto la vita difficilmente glielo vuole fare arrivare, ogni giorno ci dobbiamo confortare a vicenda sperando che arrivi il nostro arcobaleno, ma dobbiamo anche lottare con le organizzazioni ospedaliere che risultano inefficaci nella gestione delle elevate richieste.