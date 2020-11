La scrivente Organizzazione Sindacale, nel prendere atto che a nulla sono valse le richieste di assegnazione delle ore lavorative resisi libere a seguito di licenziamenti volontari di lavoratori dipendenti della SGS, in servizio presso l’Ospedale di Polistena, per un ammontare complessivo di ben 39 ore lavorative giornaliere alla data odierna; nel sottolineare che tale argomento è stato ampiamente discusso e concordato nelle riunioni tenutasi presso l’Ospedale di Polistena, con la S.G.S. e la Helios alla presenza di numerosi lavoratori, in data 27/11/2019 e 30/07/2020; che numerosi sono stati i solleciti inviati tramite PEC, sia alla SGS che alla Helios, tendenti a definire l’assegnazione delle ore lavorative dei dipendenti licenziati. Nel prendere atto che a nulla sono valsi i continui solleciti di integrazione orario con utilizzo delle ore secondo i due criteri concordati con i lavoratori e condivisi nell’ultima riunione con la parte datoriale del 30/07/2020; che tale condizione determina una probabile carenza di servizi offerti in assenza di una corretta ridistribuzione delle 39 ore giornaliere disponibili; che la S.G.S. con nota prot. n. 353 del 06/11/2020, indirizzata ai Sig.ri Dipendenti della S.G.S. in servizio presso il P.O. “Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, avente per oggetto comunicazione per affissione recita: “con la presente la scrivente, valutata la situazione epidemiologica che imperversa sul polo ospedaliero di Polistena, invita i propri dipendenti ad attenersi pedissequamente, come finora sempre fatto, al piano operativo delle turnazioni che sarà a Voi comunicato periodicamente. La presente vale anche come appello a non richiedere cambi orari e/o destinazioni di reparti. Il territorio e la struttura sanitaria da Noi e per Vs tramite, serviti è pesantemente colpito dalla diffusione del COVID-19, pertanto siamo chiamati ad una risposta fattiva e dinamica all’emergenza in atto. Certi dell’accoglimento di tale invito e del Vs consenso, nell’augurare il perdurare dell’eccellente lavoro e cooperazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

A questo punto è bene precisare che: 1) la S.G.S. s’insedia nell’Ospedale di Polistena in data 18/07/2016 consegnando a ciascun dipendente una sola divisa e dopo pochi mesi riduce le ore lavorative a tutti i dipendenti; 2) nonostante le positività di alcuni dipendenti dell’Ospedale di Polistena, i lavoratori della S.G.S. continuano a lavorare con la stessa divisa del 2016 e senza alcun presidio sanitario di protezione individuale quali mascherine, camici monouso, guanti, calzari, ecc.; 3) le 39 ore giornaliere resesi disponibili, se non utilizzate, sicuramente stanno determinando una contrazione delle attività di pulizia e igiene dei locali molto pericolosa stante il momento di pandemia che stiamo vivendo.

Per quanto sopra esposto la scrivente O.S., sentiti i propri iscritti (circa 2/3 della forza lavoro), con la presente proclama lo stato di agitazione dei lavoratori aderenti al SULPI, in servizio presso l’Ospedale di Polistena, riservandosi di comunicare eventuali ulteriori iniziative di lotta a tutela dei loro diritti.