Con sentenza emessa il 13 luglio, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro emessa il 10 febbraio 2023, che non riconosceva il venire meno della gravità indiziaria nei confronti del sig. Raffaele Cugliari, difeso dall’avv. Luca Cianferoni e dall’avv. Vincenzo Gennaro, nel processo Rinascita Scott.

La Cassazione, in particolare, ha annullato per la seconda volta il provvedimento del Tribunale della Libertà, rilevandone la illogicità e la violazione di legge penale.

I difensori del Cugliari, nell’avvicinarsi ormai della sentenza da rendersi nel processo di merito, hanno definito tale decisione come di particolare importanza.