Riceviamo e pubblichiamo la lettera del legale di Surugiu Daniela, avv. Sergio Mortati

A seguito delle ultime vicende nell’ambito del processo “KOSSA”, che vedono fra gli imputati TALARICO Luca, questo studio legale, che assiste l’ex compagna dell’imputato, SURUGIU Daniela, rappresenta che la propria assistita si dissocia formalmente dagli atti e dai comportamenti perpetrati dall’imputato, quale attuale come collaboratore di giustizia nell’ambito del processo “KOSSA” della DDA di Catanzaro e, precisa, che la stessa è stata sempre tenuta all’oscuro di ogni qualsivoglia attività e/o relazione del Talarico nell’ambito del contesto criminale in cui il medesimo operava nell’area territoriale della Sibaritide.

Pertanto, la SURUTGIU Daniela ed i suoi figli, ancora una volta, ribadiscono la loro volontà di dissociarsi totalmente dalle attività delinquenziali dell’ex compagno e dalle sue relazioni con pregiudicati della zona, in quanto tali comportamenti non appartengono né a lei’ né, tantomeno, ai suoi figli. Invero, la medesima ed i suoi figli vogliono vivere, una vita tranquilla e felice, lontana da situazioni criminose.