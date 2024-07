Il Tribunale del Riesame di Catanzaro con Ordinanza depositata in data odierna decidendo su rinvio della Suprema Corte, ha annullato l’ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato l’ordinanza emessa dal Gip Distrettuale nell’ambito del procedimento Imperium/Maestrale nei confronti del sig. Ciconte Domenico Antonio disponendo l’immediata liberazione dello stesso. Ciconte veniva tratto in arresto nell’agosto scorso poiché ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416 bis c.p.. Il Gip riqualificando il reato contestatogli in quello di concorso esterno disponeva la sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari, misura successivamente confermata dal Tribunale del riesame. Oggi il sig. Ciconte all’esito del giudizio di rinvio della Suprema Corte ha ottenuto la revoca della misura cautelare venendo, conseguentemente, rimesso in totale libertà.

Ciconte è difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Giuseppe Spinelli.