Processo Bergamini, Isabella Internò condannata a 16 anni per omicidio dopo 8 ore di camera di consiglio Accusata di omicidio in concorso con ignoti per la morte dell'ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Donato Denis Bergamini, avvenuta a Roseto Capo Spulico il 18 novembre del 1989