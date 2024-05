Procedono speditamente i lavori di realizzazione del nuovo liceo scientifico di Oppido Mamertina, progettato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Carmelo Versace, insieme al primo cittadino oppidese, Bruno Barillaro, hanno fatto visita al cantiere per seguire le operazioni di completamento dell’opera finanziata, complessivamente, per circa 4 milioni di euro.

Divisa in due lotti, la struttura ospiterà da una parte il blocco amministrativo e dall’altra le aule e, entro un anno, si punta a far suonare la prima campanella per la popolazione scolastica di Oppido Mamertina.

Si tratta dell’ennesima opera pubblica dedicata alla formazione, all’educazione e alla crescita dei giovani programmata dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Falcomatà e dal settore guidato dal dirigente Giuseppe Mezzatesta. Al sopralluogo era presente anche il rup, l’architetto Loredana Brianti.