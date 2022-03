Sono in fase di espletamento le procedure per il reclutamento di ulteriori 30 unità infermieristiche: tra cui quelle da assegnare al Ps di via Zara. Per velocizzare le procedure di assunzione a tempo indeterminato si utilizzerà una graduatoria già in essere presso il GOM di Reggio Calabria in collaborazione con complessive 4 Aziende Sanitarie della regione che permetteranno agli infermieri collocati in graduatoria, di valutare l’assegnazione.

Il prossimo 24 marzo nell’ agenda della AO Cosenza ci sono le prove – scritta, pratica ed orale – del concorso per il reclutamento di dirigenti medici di PS da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In tutto sette i concorrenti che, una volta superata la prova concorsuale, si apprestano a varcare la soglia della prima linea dell’Annunziata di Cosenza.

Pubblicato sul BURC l’avviso per l’incarico di direttore di PS, tra qualche settimana la pubblicazione in GU l’avviso.

Sul fronte strutturale è in dirittura d’arrivo la consegna dell’OBI che tra qualche settimana garantirà l’apertura di ulteriori 21 posti letto di Osservazione Breve Intensiva.