Calabria: intervento al governatore Occhiuto perfettamente riuscito

Nella mattinata odierna il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato sottoposto ad un intervento di cardiochirurgia.

L’operazione è durata circa 3 ore ed è perfettamente riuscita.

Il governatore è stato trasferito presso il reparto di terapia intensiva del Campus dell’Azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

La prognosi è, ovviamente, riservata.

Nel tardo pomeriggio verrà diramato un nuovo bollettino medico.

Pochi minuti fa il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un video social nella sua pagina Facebook comunica che a breve dovrà effettuare un intervento cardiaco. Il governatore esordisce, “Vi ho sempre detto tutto” e che sta andando ad operarsi alla “Dulbecco” a Catanzaro per un problema alla valvola mitralica e aggiunge che “da qualche tempo il mio cuore sta dandomi qualche problema (…) per un poò di tempo sarò offline, ma ritornerò”.

In queste ore il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si sta sottoponendo – presso il Campus dell’Azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro – ad un intervento di cardiochirurgia.

In seguito ad alcuni accertamenti clinici, al governatore era stata diagnosticata una severa insufficienza mitralica legata ad un prolasso della stessa valvola cardiaca.

L’operazione è eseguita dall’equipe del professor Pasquale Mastroroberto, primario del reparto di cardiochirurgia; presente nel team anche il dottor Daniele Maselli, esperto in chirurgia endoscopica.

Nel pomeriggio, dopo l’intervento, verrà diramato un primo bollettino medico.