Ancora una volta possiamo dire “ noi c’eravamo ” a scrivere un’altra bella pagina di storia inerente i lavoratori ex precari legge 15/2008 e legge 31/2016, stabilizzati a 15 ore settimanali del Comune di Reggio Calabria – si legge in una nota del dirigente sindacale Uiltemp Stefano Princi-.

Mentre in molti hanno manifestato “urlando alla luna” il vergognoso contratto di lavoro di questi lavoratori, la Uiltemp si adoperava a trovare soluzioni concrete mettendo in campo esperienza e passione.

Il 14 marzo, la Uiltemp ,con una pec indirizzata all’ Assessore del Personale del Comune di Reggio Calabria Gangemi chiede e ottiene un incontro in merito a questa delicata questione, aumento dell’ orario di lavoro legge 15/2008 e legge 31/2016, e la stabilizzazione dei lavoratori ex legge 31 non idonei al superamento del concorso.

Per quanto riguarda i primi – continua Princi- abbiamo fatto presente all’ Assessore come il Comune possa utilizzare i fondi regionali, destinati alle già avvenute stabilizzazioni ex Lsu / Lpu oggi a 36 ore settimanali , che verranno riconosciuti ai Comuni, a favore dell’aumento orario per questi ex precari portandoli così a un contratto di lavoro più dignitoso.

L’ Assessore ha manifestato la volontà dell’Amministrazione, attivandosi immediatamente con gli uffici preposti del Comune a predisporre quanto dovuto a definire l’iter burocratico.

L’aumento orario di lavoro di questi lavoratori, indispensabile per l’Amministrazione, non sarà finalizzato solo al miglioramento dei servizi ma contribuirà a rendere più dignitosa la vita lavorativa degli stessi.

Per quanto riguarda i lavoratori ex legge 31- continua il dirigente sindacale Princi- risultati non idonei alla selezione pubblica già tenutasi nei mesi scorsi, finalizzata alla stabilizzazione della categoria C, la Uiltemp in accordo con la regione Calabria e con il Comune di Reggio ha seguito l’iter affinché anche quest’ultimi possano essere stabilizzati.

Perciò il Comune predisporrà una delibera avente come contenuto ” proroga dell’utilizzo finalizzato all’ assunzione a tempo indeterminato per la qualifica immediatamente inferiore.”

Rimanere vicino e contribuire fattivamente – conclude Stefano Princi- alla risoluzione delle problematiche , specie la piaga del precariato è da sempre stato l’obbiettivo principale della Nostra Organizzazione.