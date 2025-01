“La cultura è centrale nel ridurre i divari territoriali e nel promuovere sviluppo e crescita”. Ad affermarlo è l’eurodeputata Giusi Princi che, anche in qualità di membro della commissione Cultura al Parlamento europeo, accoglie favorevolmente i bandi pubblicati dalla Regione Calabria.

“Viene dato seguito – prosegue Princi – a parte degli interventi inseriti nell’imponente Piano di azione, approvato con mia delibera di giunta regionale del 10 aprile 2024, di oltre 200 milioni di euro che avevo fortemente voluto con il Presidente Occhiuto nell’allora ruolo di vice presidente con delega a istruzione e cultura. Nello specifico, all’interno dell’FSC, avevamo previsto 16 milioni di euro per interventi strategici come parchi culturali, per cui è stato recentemente pubblicato il bando con 6 milioni di euro, che permetterà di valorizzare il patrimonio letterario della regione con percorsi ed itinerari lungo i luoghi di vita e di ispirazione dei grandi scrittori e poeti calabresi. Lo stesso percorso arricchirà i contesti di strutture ricettive, oltre che di moderni spazi museali che daranno linfa all’economia incentivando il turismo scolastico e non solo”.

“Altra misura strategica prevista – continua l’eurodeputata – è il sostegno ai teatri calabresi con un contributo di 2,5 milioni di euro. In merito era stato costituito apposito accordo di rete con i teatri delle città capoluogo di provincia e città metropolitana di Reggio Calabria. Ciascun teatro (‘Rendano’ di Cosenza, ‘Cilea’ di Reggio Calabria, ‘Politeama’ di Catanzaro e i teatri di Vibo Valentia e Crotone), quindi, usufruirà dell’importo di 500 mila euro che ne permetteranno la modernizzazione attraverso ristrutturazioni, innovazioni tecnologiche, attrezzature innovative. Sono certa che la velocità e le capacità amministrativa del direttore e dei dirigenti del Dipartimento istruzione e cultura, avallate dagli assessori al ramo, daranno seguito, entro il 2027, agli altrettanti grandi interventi programmati dettagliatamente con relative risorse all’interno del Piano di azione”, aggiunge Giusi Princi. “Anche nel mio attuale ruolo – conclude l’eurodeputata – mi impegnerò a sostenere questi obiettivi strategici coinvolgendo la Commissione europea affinché venga valorizzata sempre di più una Regione, a guida Occhiuto, in cui finalmente anche la cultura è diventata volano di crescita economica e sociale, presupposto di vera coesione europea, ovvero di riduzione delle disparità di sviluppo tra paesi membri”.