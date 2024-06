Di CLEMENTE CORVO

Primo memorial dedicato al compianto Alessio Mercurio, giovane di Gioia Tauro venuto a mancare nel mese di dicembre scorso a soli 23 anni.

Il ragazzo era un calciatore molto amato. In carriera aveva già giocato in numerose squadre come Virtus Gioia, Interpalmi, Real Gioia Tauro, Gioiese, Palmese, Bocale, Saint Michel.

Il torneo a lui dedicato è iniziato l’8 giugno presso il campo di calcetto “La Stazione” di Gioia Tauro.

Diverse squadre si contenderanno il primo premio, in ricordo del giovane calciatore.