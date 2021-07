Grande soddisfazione per i risultati conseguiti dai 21 allievi della scuola secondaria di primo grado “N. Contestabile” che con impegno hanno frequentato il corso per le certificazioni linguistiche svoltosi nei mesi da marzo a giugno.

Il corso, che rientra nel piano dell’offerta formativa dell’istituto per l’anno scolastico 2020/2021, ha ottenuto numerosi consensi e sarà certamente riproposto il prossimo anno, con l’augurio di poter coinvolgere un numero di alunni ancora più numeroso.

L’entusiasmo, l’impegno e la grande volontà di perseguire l’obiettivo prefissato sono stati i punti di forza dell’ intero percorso. Gli alunni hanno affinato le loro abilità di Reading, Listening, Speaking e Writing al fine di conseguire la certificazione linguistica di livello A2.

Svolto interamente on line, il corso è stato magistralmente guidato dalla formatrice inglese Prof. Zoe Jones, con la collaborazione dei docenti di lingua inglese della scuola secondaria di primo grado, prof.ssa Giuliana Saletta, prof.ssa Viviana Gullace, prof .Paolo Morena, della vice preside , prof.ssa Stefania Sorace e della prof. ssa Caterina Nicolò, docente di lingua e cultura inglese presso l’ Istituto d’ Istruzione Superiore “F. Severi” di Gioia Tauro, insostituibile “ trait d’union” con l’ente certificatore “Language Cert”.

Alla fine di questo straordinario viaggio nel mondo dello studio della lingua inglese, un ringraziamento particolare va al Dirigente, prof .Giuseppe Gelardi, che ha voluto offrire questa grande opportunità agli allievi, un’opportunità che non si è limitata solo al conseguimento di una certificazione linguistica, ma è stata anche l’occasione per riscoprire potenzialità talvolta inespresse. Nonostante le difficoltà subentrate con la pandemia, ancora una volta la Scuola ha dimostrato di essere un luogo di crescita indispensabile per la formazione dei ragazzi che con il loro entusiasmo hanno portato freschezza e speranza ,anche nei momenti più difficili.