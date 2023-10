Primo campionato Nazionale Aics sport in tour nella città di Polistena grande manifestazione organizzata da due grandi promettenti nel mondo dello sport Fazzari Vincenzo e Massimiliano Mileto dove hanno portato la città di Polistena ad avere un campionato nazionale. Si è conclusa la 3 giornata dove si sono sfidate le 8 squadre in un unica Giornata dove sono stati presenti nella città di Polistena alcuni componenti della associazione Aics grande presenza di pubblico sugli spalti con famiglie e bambini che hanno incoranato nella magnifica cornice del palazzetto dello sport nella città di Polistena la grande notte targata AICS. Un grazie immenso da Sport in tour agli organizzatori del torneo bella provincia di Reggio Calabria Vincenzo e Massimiliano.