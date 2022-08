Primi grandi colpi di mercato per il Cittanova Calcio in un percorso di costruzione dell’organico che si preannuncia davvero importante. Quattro innesti di assoluta qualità quelli varati dalla Società giallorossa nella mattinata odierna: un poker di acquisti per dare forma e sostanza alla rosa che dovrà affrontare l’impegnativa stagione 2022/2023.

Storia, tradizione, visione e prospettiva: tutti elementi racchiusi nell’avvio di una campagna acquisti che a breve consegnerà a mister Angelo Galfano un progetto all’altezza delle aspettative dei tifosi.

Anzi tutto una conferma: lo storico capitano Gianni Condomitti, anima cittanovese della squadra, della quale incarna pienamente i valori sportivi e il senso di appartenenza.

Per Condomitti, giocatore polivalente classe 1994, è l’ennesimo ritorno alle origini in una carriera che lo ha visto transitare da Hinterreggio alla Gioiese, alla Reggina, al Roccella, alla Palmese, al Locri, per tornare alla Cittanovese dopo qualche presenza anche in Lega Pro.

Il “Capitano”, che è sempre stato autentico uomo spogliatoio per la sua personalità, porterà al servizio della squadra la forza di volontà, la voglia di emergere, lo spirito di sacrificio che sono propri dell’enfant du pays che si trasforma quando indossa i colori del proprio paese.

Ufficializzati poi altri tre colpi.

Giuseppe Giannaula, punta centrale classe 1998, svincolato, che ha concluso l’annata scorsa nel Giarre.

L’attaccante, partito dalle giovanili del Taormina, ha avuto rilevanti esperienze nei campionati siciliani, dal Megara Augusta all’Atletico Catania, al Siracusa, al Licata, al Giarre, all’Aci S. Antonio.

Approda a Cittanova, dove, sotto la guida di Galfano, dovrebbe trovare la consacrazione quale bomber della categoria.

Proveniente dal Rotonda arriva a Cittanova anche Matteo Boscaglia, centrocampista classe 1996, che vanta esperienza anche in serie C.

Dopo gli esordi nelle giovanili del Rende ha giocato per il Troina, il Rende, il Rotonda e ancora il Troina per arrivare a Cittanova.

Altro acquisto Dario Neri, un gradito ritorno per il centrale difensivo classe 2000 che, nonostante la giovane età, vanta un notevole curriculum nel campionato di serie D.

Infatti, oltre all’esperienza nella Reggina Under 19, Neri ha giocato per l’ASD Gallico, Marsala, Palmese, Cittanovese, Troina, Sancataldese.

Un avvio di campagna acquisti che lascia ben sperare, sapendo di poter contare sull’impegno fattivo di una compagine societaria attenta e competente che saprà allestire una squadra in grado di soddisfare le aspettative dei tifosi.