Carlo Sacco, il 28enne arrestato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito il primario del pronto soccorso di Lamezia Terme Rosarino Procopio, va ai domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica.

Il 28enne denunciato dal primario e indagato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti a offendere, era stato arrestato in flagranza differita in base alle nuove norme contro le aggressioni al personale sanitario, ma il giudice non ha convalidato la misura, non ritenendo sussistenti gli elementi a suo carico. La procura di Lamezia Terme aveva chiesto la convalida dell’arresto e la detenzione in carcere per Sacco, mentre la difesa aveva chiesto la non convalida e nessuna misura cautelare.

(FOTO ANSA)