Primarie in Sicilia, Conte “Percorso corretto, confronto con Pd”

PALERMO (ITALPRESS) – “Secondo me il percorso che si sta compiendo in vista delle elezioni Regionali in Sicilia è corretto. Un percorso che muove dai programmi, dalla definizione di misure programmatiche che servono alla Sicilia. Dai contenuti si sta passando a definire le regole per individuare l’interprete migliore per realizzare questo programma. Sarebbe la prima volta che delle forze politiche come M5S e PD si ritrovano a condividere il percorso di selezione dei candidati. Non c’era nulla di scritto, ci stiamo confrontando, è un’esperienza nuova, lasciateci confrontare”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Palermo nella tappa di Barcarello della sua visita in città a sostegno del candidato sindaco Franco Miceli: “Per le Politiche c’ tempo, avremo tutto il tempo di riflettere. Per il Movimento 5 Stelle qualsiasi alleanza deve partire da contenuti e programmi – ha aggiunto Conte – lo state vedendo anche nelle amministrative di Palermo. A volte, non trovando condizioni per un contenuto serio da proporre ai cittadini, abbiamo preferito correre da soli”.

