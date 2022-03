Partita di buon livello disputata dalla squadra femminile della School Volley Taurianova (prima divisione) contro AsD Volley Insieme Reggio Calabria. Le ragazze di mister Enrico Idone arrivano a ranghi ridotti e prive di titolari costrette a casa dal Covid. Nonostante le diverse assenze, battono le reggine con il risultato finale di 1-3 (parziali 25-21; 16-25; 16-25; 11-25).

Il primo set è complicato per le ragazze di Taurianova, che partono in svantaggio tanto da cedere il set alle reggine con il punteggio 25-21. Nel secondo set le ragazze di coach Idone reagiscono bene e mettono la freccia superando agevolmente la compagine locale con il punteggio di 16-25. Terzo e quarto set, la musica non cambia e le orchestrale esprimo al meglio le proprie qualità di attacco e difesa con ordine chiudendo i due set, rispettivamente, il punteggio di 16-25 e 11-25.

In maniera composta ma pieno di soddisfazione, mister Enrico Idone, si esprime “E’ una vittoria importantissima, che nasce da un gruppo unito e forte, anche se oggi eravamo prive di pedine importantissime. Vorrei mette in risalto la giovanissima Giulia Gallo che nel ruolo di libero ha dato un notevole contributo, sostituendo la più esperta Dafne Politanò. Altre sfide ci aspetto nelle prossime settimane alle quali dovremmo arrivare carichi e convinti delle nostre possibilità.”

Prossima partita in casa, sabato 12 marzo nel pomeriggio presso la palestra dell’ITC Gemelli Careri di Taurianova impegnati contro l’ostica squadra di Bova Marina, le Frecce Azzurre

School Volley Taurianova Nanchin Laura, Giulia Gallo (L), Noemi Infantino, Mezzatesta Antea, Luana Neri, Regina Pezzano, Giulia Plateroti, Antonella Pronestì, Reitano Giorgia, , Alessia Zangari, Allenatore Enrico Idone

A.s.D. Arrigo Dora, Cabulliese Sara, Dascola Ilenia, Ferrara Federica, Magboo Jiezelle, Marengo Claudia, Minniti Giulia, Orangis Ilaria, Pavone Ilaria, Pirrotta Alessandria, Pizziminti Paolo, Simone Sabina Allenatore Domenico Mangano.