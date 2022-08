Dalle previsioni meteo in Calabria sembra che in questo weekend dovrebbe iniziare una fase instabile dal punto di vista locale per quanto riguarda il meteo, con l’arrivo di piogge e aria fresca, nelle ore pomneridiane.

Nella giornata di oggi ci saranno fenomeni parzialmente nuvolosi su tutta la Regione

Meteo sabato: durante la giornata di sabato 6 agosto avremo una mattinata con cieli poco o parzialmente nuvolosi su gran parte della Regione, in gran parte nella fascia tirrenica. E con l’aumento di nubi nel pomeriggio, a partire dalle zone di montagna, c’è la probabilità di qualche temporale. Le piogge potrebbero arrivare anche sulle coste Joniche, sia catanzaresi che reggine.

Per quanto riguarda le temperature saranno stazionarie intorno ai 31°C e 34 °C.

I mari saranno generalmente mossi.