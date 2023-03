Oggi

Al mattino nuvole associate a qualche pioggia isolata in Campania, nel sudovest della Lucania e nel nordovest della Calabria. Inizialmente sereno o poco nuvoloso nel resto del settore. Temperature minime senza grandi variazioni. Nel pomeriggio nuvole via via piu’ diffuse e consistenti. Piogge isolate in Campania e nel Barese, in serata anche in Lucania e in Calabria. Temperature massime in lieve calo in Campania, per lo piu’ in leggero aumento altrove con punte di 15-17 gradi. Venti fino a moderati sud-occidentali. Poco mosso l’Adriatico, fino a mossi gli altri mari.

Nel dettaglio mercoledì 8 marzo prevarrà il sole sul Nordovest, Sardegna e lungo il settore centrale adriatico. Al mattino qualche pioggia debole su Sicilia occidentale, Campania, Calabria nordoccidentale; nel pomeriggio possibili piogge sulle zone di confine delle Alpi occidentali, con neve solo a quote medio alte. La sera possibili qualche pioggia in arrivo anche sull’alta Toscana.

Temperature in rialzo. Forti venti di Libeccio sul mar Ligure, moderati altrove, in prevalenza sud-occidentali. Mari: mossi, fino a molto mossi mar Ligure, medio e alto Tirreno.

La ventilazione da sud-ovest proseguirà anche giovedì determinando un ulteriore rialzo delle temperature che raggiungeranno valori pienamente primaverili diffusamente oltre i 15 gradi ma con locali punte anche intorno ai 20 gradi. Stando ai dati più aggiornati le condizioni di stabilità e di tempo asciutto prevarranno su buona parte delle regioni italiane anche nella seconda parte della settimana.

(Fonte Meteo.it)