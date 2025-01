La Giornata di Screening Gratuito per l’Osteoporosi, promossa dall’Associazione Insieme si può in collaborazione con il Gruppo Misto e con il sostegno dei consiglieri Ferrentino e Adornato, ha registrato una partecipazione straordinaria. L’iniziativa ha permesso a numerosi cittadini di Maropati e Tritanti di sottoporsi gratuitamente a un esame fondamentale per la prevenzione dell’osteoporosi, una malattia che colpisce soprattutto anziani e donne in post-menopausa.

La prevenzione come diritto universale

Eventi come questo rappresentano un segnale concreto di attenzione alla salute pubblica. Il successo della giornata dimostra come la prevenzione non debba essere un lusso per pochi, ma un diritto universale che le istituzioni devono garantire con impegno costante.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa iniziativa – ha dichiarato un rappresentante dell’Associazione ‘Insieme si può’ – perché la salute è un bene primario, e giornate come questa dimostrano che, attraverso la collaborazione tra cittadini, Professionisti e amministratori, è possibile offrire servizi sanitari gratuiti e accessibili a tutti.”

Un modello di collaborazione tra politica e società civile

La forte affluenza all’evento ha evidenziato la necessità di un’azione politica più incisiva per garantire la tutela della salute pubblica, in particolare nelle aree periferiche e nei piccoli centri. I consiglieri Ferrentino e Adornato, promotori dell’iniziativa, hanno sottolineato l’importanza di investire nella prevenzione per ridurre il peso sulle strutture sanitarie e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

“Questa giornata dimostra che quando la politica esce dai palazzi e si mette al servizio della comunità, i risultati arrivano – hanno dichiarato i consiglieri – Investire nella prevenzione significa investire nel futuro della nostra popolazione. Continueremo su questa strada per garantire a tutti un accesso equo ai servizi sanitari.”

Verso una sanità più vicina ai cittadini

L’iniziativa del 25 gennaio non è un episodio isolato, ma un primo passo verso un percorso strutturato di prevenzione e sensibilizzazione. L’Associazione Insieme si può e il Gruppo Misto hanno già annunciato l’intenzione di potenziare le campagne di screening, coinvolgendo medici, volontari e istituzioni per rispondere alle esigenze della popolazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli.

Eventi come questo dimostrano che un modello di sanità più inclusivo e partecipato è possibile. Quando la politica e la società civile lavorano insieme per il bene comune, si possono ottenere risultati concreti e di grande valore per tutta la comunità.