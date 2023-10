Anche quest’anno torna ad ottobre il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e tornano anche le iniziative promosse da “Vibo in Rosa”, sodalizio di donne oncologiche attivo su tutto il comprensorio vibonese da quattro anni. Le campagne di sensibilizzazione e gli screening finalizzati all’individuazione delle neoplasie femminili rappresentano gli strumenti principali dell’associazione per raggiungere più persone possibili sulla necessità di fare prevenzione che in termini pratici si traduce nella preziosa possibilità di ottenere delle diagnosi precoci. E sono proprio queste ultime che possono fare la differenza nel successo delle terapie e in un più agevole superamento della malattia.

Un messaggio che questa volta correrà su due ruote nell’ambito di un “appuntamento vespistico” cittadino in programma domenica 15 ottobre a partire dalle ore 10:00. Una manifestazione per tutti che prevede un mini tour in sella al mezzo di trasporto più iconico e più romantico di sempre per le vie principali di Stefanaconi, comune dove l’associazione ha sede grazie all’ospitalità nei locali della Biblioteca messi a disposizione dal Comune. In maniera simbolica chi salirà in sella indosserà un accessorio di colore rosa.

Significativa la partnership ottenuta per questa iniziativa da parte di Europa Donna Italia, movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno.

“Non ci stanchiamo di impegnarci per dare contenuti e valore alla nostra mission. Dopo aver promosso tanti eventi improntati sul dialogo e sul confronto con medici e specialisti, sulle testimonianze delle pazienti, abbiamo deciso di coinvolgere il pubblico degli appassionati della Vespa e delle bellezze del territorio” spiega Stefania Gatto, presidente di “Vibo in Rosa” che rivolge un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Stefanaconi e al sindaco Salvatore Solano per aver dimostrato – ancora una volta e offrendo un supporto concreto – una grande sensibilità nei confronti delle attività dell’associazione.

I Vespa Club che hanno aderito provengono da tutta la Calabria: Dasà, Nicotera, Cittanova, Rizziconi, Lamezia terme, Rosarno, Acconia di Curinga e Amantea.

Nel mese di ottobre saranno organizzate giornate di screening e consulenza gratuita che periodicamente vengono proposte e condivise con la cittadinanza durante tutto l’anno.

Il programma dettagliato della manifestazione:

Ore 10.00: Raduno in Piazza Santa Maria e visita della Chiesa

Ore 10.30: Accoglienza e buffet di benvenuto in Villa Elena

Ore 11.00: Partenza per questo itinerario: via Marconi, via Meddis, Piazza Madonnina, via Santa Caterina, via Carullo, via Giovanni XXIII, SP15, Morsillara, ritorno in Piazza Vittoria e visita della Chiesa dell’Assunta

Ore 12.00: Intrattenimento con la gara di lentezza in Piazza Vittoria

Ore 13.00: Località Paieradi: pranzo e visita della Chiesa della Madonna delle Grazie