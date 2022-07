Alla luce degli ultimi fatti è evidente che la situazione della sanità pianigiana sta diventando insostenibile e necessita della massima attenzione di tutte le istituzioni, lungi da strumentalizzazione alcuna, poiché la salute non ha colore politico, ma è un diritto essenziale di ognuno. Mi appello attraverso questa missiva alle massime autorità regionali nella persona del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e a quelle locali al fine di attuare un’azione congiunta per affrontare la grave situazione relativa alle mancate risposte del Servizio sanitario pubblico ai bisogni di salute dei cittadini. È noto che l’attuale piano sanitario regionale non riesca ad affrontare in modo adeguato le richieste di salute dei cittadini che rimangono tristemente insolute nell’ordine di accesso alle cure,diagnosi e prestazioni specialistiche.

Il mio appello è rivolto altresì a tutti i Sindaci del territorio perché, in qualità del loro ruolo di garanti della salute dei cittadini, in maniera cooperativa affrontino le criticità esistenti facendosi eco dei gravi disagi dei cittadini per operare affinchè si prendano i giusti provvedimenti. I servizi sanitari, in primis gli ospedali, subiscono continuamente ridimensionamenti e tagli che producono notevoli mancanze in termini di risposta alle esigenze dei cittadini con risultati fin troppo spesso infausti. Rileviamo oramai tutti come questa situazione insostenibile metta a rischio la vita e la salute dei cittadini, specie di quelli meno abbienti, rendendo inesorabile il ricorso alla sanità privata, sempre più presente nell’aprire centri diagnostici nel nostro territorio. La cosa è gravissima, specie se pensiamo a quando nel momento in cui si provi a prenotare visite e servizi in intramoenia emergono immediatamente possibilità.

Questi drammatici problemi non hanno colore politico e non possono attendere oltremodo risposte, è assolutamente urgente che la buona politica si faccia carico nell’ immediatezza del primo fondamentale diritto di ognuno, quello alla salute. Mi dichiaro disponibile a qualsiasi iniziativa intrapresa dai primi cittadini del vari comuni pianigiani.

Non c’è più tempo da perdere. Non possiamo più rimandare .