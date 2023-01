Annals of Thoracic Surgery, giornale ufficiale dei cardiochirurghi americani e una delle riviste più importanti nel panorama scientifico internazionale, ha pubblicato un importante ricerca realizzata dalla Cardiochirurgia del G.O.M. di Reggio Calabria, diretta dal Dr. Pasquale Fratto, in collaborazione con la Cardiologia, diretta dal Dr. Frank Benedetto.

Lo studio “Staged Hybrid Coronary Revascularization in Acute Coronary Syndrome” ha suscitato l’interesse della prestigiosa rivista mettendo in evidenza la possibilità di trattare con successo, con un approccio combinato ed innovativo, casi complessi quali sono i pazienti affetti da infarto miocardico acuto e che necessitano di angioplastica primaria e di successivo bypass coronarico nel contesto di una malattia coronarica critica.

Si tratta di un risultato di grande interesse che conferma l’elevato standard raggiunto anche in campo internazionale e risalta, per importanza, tra i vari ambiti di ricerca e pubblicazioni che si realizzano regolarmente presso il reparto dell’ospedale reggino e frutto del lavoro di tutti gli operatori del Centro Cuore grazie alla straordinaria collaborazione tra CNR, Cardiologia e Cardiochirurgia del GOM.