Presidente Formez incontra il governatore Schifani “Coordinamento sempre maggiore”

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente del Formez Giovanni Anastasi, accompagnato da Francesco Rana, dirigente Sviluppo innovazione pa e coordinatore delle azioni dell’Istituto in Sicilia, ha incontrato oggi il presidente Renato Schifani e il capo di gabinetto Salvatore Sammartano. Si legge in una nota del Formez.

“In un colloquio molto cordiale – sottolinea la nota – sono stati esaminati i contenuti dei numerosi progetti Formez nella Regione e la programmazione di attività future, convenendo sull’importanza strategica della collaborazione fra Formez e Regione Siciliana, ed evidenziando la necessità di un sempre maggiore coordinamento attraverso un diretto rapporto fra Formez e presidenza della Regione Siciliana”. “Riguardo alla vicenda del concorso Forestali, il presidente Anastasi ha convenuto sulla necessità di prestare la massima attenzione alle valutazioni in corso da parte degli organi interni della Regione, nello spirito di trasparenza e imparzialità che deve sempre caratterizzare le selezioni pubbliche”, conclude la nota.

– foto ufficio stampa Formez, da sinistra il Presidente di Formez, Giovanni Anastasi, e il Governatore della Sicilia Renato Schifani.

(ITALPRESS).