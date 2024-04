Presentato lunedì 8 aprile 2024 a Gioia Tauro, presso Le Cisterne, il VI Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni italiani, che si conferma come fondamentale contributo informativo e di riflessione – a livello nazionale – sulle condizioni di gestione delle criticità finanziarie degli enti locali.

A presentare il rapporto dell’Università Ca’ Foscari Venezia, che annualmente fotografa la situazione economica finanziaria degli enti locali sono stati il dott. Marcello Degni, Università Ca’ Foscari di Venezia soffermatosi sulla criticità finanziaria dei comuni della Calabria, principale tema affrontato dal rapporto VI 2023, il dott. Fabrizio Fazioli, Fondazione IFEL e la Professoressa Maria Nardo, Università della Calabria, esperta delle Le procedure di risanamento finanziario.

La fotografia emersa dal rapporto si concentra sulle condizioni dei comuni che – con sempre maggiore frequenza- hanno avviato le procedure di dissesto e pre-dissesto, con particolare concentrazione in alcune parti del territorio (Campania, Calabria, Sicilia).

Di particolare importanza sono state trattate le possibili proposte di riforma del TUEL e dei meccanismi di risanamento degli enti locali. Ancora, focus sui comuni di Gioia Tauro e Vibo Valentia, i primi comuni ad accedere alle nuove applicazioni della procedura di risanamento straordinario ex art. 268, co.2 del TUEL.

A relazionare sul tema sono stati il Dott. Antonio Infantino, Dirigente Settore Finanze Comune di Rende – componente Task Force progetto IFEL crisi finanziarie e la dott.ssa Claudia Santoro, Dirigente amministrativo contabile Comune di Vibo Valentia – componente Task Force progetto IFEL

crisi finanziarie.