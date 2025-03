Auto si ribalta su Viale De Filippis a Catanzaro, una persona ferita

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa sera su Viale De Filippis direzione sud per incidente stradale.

All’arrivo sul posto la squadra costatava la presenza di una vettura ribaltata ed una persona ferita all’interno dell’abitacolo. Immediatamente si procedeva alle operazioni di estrazione del ferito. L’infortunato veniva affidato al personale Sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. Nel frattempo si provvedeva alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. A causa del sinistro la strada e’ stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.