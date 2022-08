DI CLEMENTE CORVO

Si è svolta sabato alle ore 19, presso la sala consiliare del Comune di

Rizziconi, la presentazione del romanzo “Raggiungimi oltre” di Giuseppe

Mancini.

L’autore gioiese, con trascorsi tra Napoli e Roma, è molto conosciuto in

tutta Italia. Con le proprie opere, dove traspare la sua passione per la

psicologia e la filosofia, sta riscuotendo un successo a livello

nazionale. Ha già pubblicato il libro “Nei silenzi delle parole”, con un

ottimo riscontro di apprezzamenti e vendite. È anche un collaboratore

del giornale “Il Quotidiano del sud” e di recente è stato nominato

responsabile della comunicazione della squadra di calcio Gioiese 1918.

Con una una buona cornice di pubblico, hanno partecipato all’incontro:

l’assessore alla cultura del Comune di Rizziconi Maria Rosa Rao; il

sindaco Alessandro Giovinazzo; la scrittrice Marzia Matalone che ha

dialogato con l’autore; l’attrice Assunta Spirlí che ha interpretato

alcuni tratti del romanzo; il giovane pianista Ettore Taverniti, il quale

ha offerto intermezzi musicali di sublime fattura.

“Raggiungimi oltre” è un romanzo sentimentale ambientato a Long Island

negli Stati Uniti d’America, ed ha come protagonista una ragazza, Monica,

che dopo le violenze subite, nonostante abbia il coraggio di riprendere

in mano la propria vita crescendo da sola un bambino, ha perso la fiducia

ed ha paura d’amare.

Durante la presentazione si è parlato dei diversi temi che

caratterizzano l’opera: la violenza sulle donne; l’influenza della

famiglia nella crescita personale; l’importanza della forza interiore per

cambiare lo stato delle cose; la paura d’amare come conseguenza di

esperienze negative; e quanto l’incontro con una persona speciale possa

veramente aiutare per raggiungersi oltre.