L’Amministrazione Comunale di Polistena, con il patrocinio di Avviso Pubblico, annuncia l’ultimo appuntamento dell’edizione 2024 di AlberoLibro. La presentazione del libro “Gotha” inserita nella rassegna Stagione dell’Antimafia e nel programma dell’Estate Culturale Polistenese sarà l’occasione per aprire il dibattito sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle comunità locali.

L’iniziativa si terrà giovedì 4 luglio 2024, alle ore 19:00, presso il Parco della Liberazione e il tema dell’incontro sarà ”Mafie e Massonerie. ‘Ndrangheta e Comunità Locali: Come Riconoscere e Prevenire l’Infiltrazione Mafiosa”. Durante l’evento, si discuterà del legame indissolubile tra le mafie e le massonerie, e di come queste infiltrazioni possano minacciare le comunità locali con il contributo importante degli ospiti Claudio Cordova, giornalista e autore del libro “Gotha” ed Emanuele Crescenti, Procuratore della Repubblica di Palmi. Interverranno, inoltre, Michele Tripodi, Sindaco di Polistena; Giuseppe Politanò, Coordinatore Regionale di Avviso Pubblico.

Nel solco di un impegno costante e coerente dell’Amministrazione Comunale nella lotta alle mafie e nell’impegno per la legalità l’incontro rappresenta un’importante occasione per i cittadini e le cittadine di Polistena e del territorio per approfondire le dinamiche criminali che minacciano il tessuto sociale e civile, e per approfondire e conoscere strategie di prevenzione e anticorpi per contrastare l’infiltrazione mafiosa.