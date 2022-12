Il libro vuol essere uno sguardo attento, sentito e non fazioso sul nostro Paese, per cui, mi farebbe piacere diffonderne i contenuti.

Il libro contiene un pensiero semplice e sincero che lascia al lettore ogni riflessione possibile pur indicando cause, effetti e soluzioni alla nostra esperienza di italiani maturata in un Paese mai cresciuto.

Appuntamento venerdì 16 dicembre alle ore 16.00 presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro