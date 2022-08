IL 30 luglio presso la sede della Fondazione Pina Alessio Onlus con una conferenza stampa, è stato presentato a Gioia Tauro lo sportello di ascolto del CDA Calabria ODV- Rete regionale Centri di Ascolto Antiviolenza e Fragilità, in collaborazione con la stessa Fondazione, dove verrà offerto gratuitamente ai cittadini un supporto professionale per affrontare i casi di disagio familiare legati alle dipendenze, al bullismo e alla violenza di genere. Lo Sportello sarà gestito dalla dr.ssa in Psicologia Fabiana Auteri, che riceverà nei locali della Fondazione in via Roma (Galleria del Corso), da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19.00. Presenti all’incontro il Presidente della Fondazione Pina Alessio Onlus, Giuseppe Alessio; la vicesindaco dr.ssa Carmen Moliterno in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale che ha dato piena disponibilità nell’individuare i locali adeguati per attivare dei Corsi di Formazione per operatori professionali antiviolenza; la Presidente del CDA Calabria OVD avv. Graziella Catozza; la dr.ssa Nicoletta Rossi, referente del Direttivo del Forum della Piana di Gioia Tauro; il caporedattore, prof. Carmelo Priolo, della rivista “Agire Sociale News” e la vicepresidente, prof.ssa Maria Teresa Bagalà, della Fondazione Pina Alessio Onlus; le Forze dell’Ordine rappresentate dal Gruppo Comando Carabinieri di Gioia Tauro, dal Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, dal Gruppo Guardia di Finanza; i sacerdoti Don Natale Ioculano della Chiesa di San Francesco e don Antonio Scordo della Chiesa del Duomo di Gioia Tauro. Tutti i convenuti hanno concordato sulla necessità e sull’importanza di avere attivato nuovo un Centro di Ascolto nella cittadina della Piana e che si occupi delle suddette criticità che vivono molti soggetti all’interno delle famiglie, creando altresì un raccordo flessibile e organico tra i 17 Centri di Ascolto presenti in Calabria.