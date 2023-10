Di Clemente Corvo

In una giornata contrassegnata da un’atmosfera di rinnovato

entusiasmo e aspettative elevate, un nuovo capitolo si apre nella storia

sportiva di Gioia Tauro. Sono onorato di presentare, in contemporanea ,

dettagli e riflessioni sull’accordo appena sottoscritto che vede protagonisti

l’amministrazione comunale del nostro Sindaco Aldo Alessio , la rinomata squadra di calcio San Michel.

In un connubio che promette di infondere nuova vita e vigore

nel cuore dello stadio polivalente Pasquale Stanganelli, don Gaudioso Mercuri , a capo

della San Michel, sancisce un patto quinquennale con l’ente comunale. Un

accordo che non è soltanto un contratto, ma una testimonianza tangibile

dell’unità e della forza che emanano quando due entità si incontrano e si fondono

per il bene comune.

Il suolo sacro del Pasquale Stanganelli è destinato a

risplendere sotto i riflettori, mentre la Gioiese e la San Michel, con la

benedizione della città, si avventurano in una simbiosi calcistica. Questo

storico accordo non solo cementerà una partnership tra due squadre, ma anche

tra una città e i suoi eroi sportivi.

Unitevi a noi mentre esploriamo, analizziamo e celebriamo

ogni articolo, ogni clausola e ogni speranza che questa convenzione incarna. La

promessa di un futuro radiante, il ritorno alla grandezza e l’alba di un’era

dove lo spirito sportivo, l’onore e la comunità regnano sovrani. Il nostro

viaggio comincia qui, sotto il cielo di Gioia Tauro, testimoni dell’inizio di

qualcosa di straordinario.

Restate sintonizzati, perché la storia si sta scrivendo, un

gol alla volta.

Di seguito pubblichiamo l’accordo completo

convenzione[1]