In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3293013 (+8.627).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 433829 (+3.844) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5652 (72 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5577 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 64144 (63815 guariti, 329 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 31477 (100 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31376 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87148 (86006 guariti, 1142 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1582 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1566 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42347 (42109 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10006 (60 in reparto, 5 in terapia intensiva, 9941 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 147031 (146236 guariti, 795 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1144 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1128 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40020 (39844 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 620 nuovi soggetti positivi di cui 22 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 1208 nuovi soggetti positivi di cui 48 fuori regione.