A fine anno scolastico, quando si comincia a profilare la fine dell’attività didattica, arriva anche il momento in cui si prepara la rassegna delle iniziative culturali messe in opera nelle singole scuole. E l’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi ha davvero tanti progetti avviati che stanno per essere conclusi con un’ottima ricaduta sull’utenza giovanile che ha creduto e crede molto nel successo a cui può portare un’idea geniale, sviluppata in sinergia tra compagni di corso e docenti.

Lo scorso 29 Aprile, infatti, il Pizi si è classificato secondo nella Finale Provinciale del “Premio Scuola Digitale 2021”, presentando un’app appositamente creata, a cui è stato dato il nome “Propizi”.

Si tratta del meritato successo di 25 alunni, che hanno partecipato al progetto pomeridiano “App per fundraising e collaborazione con il territorio” e che sono stati rappresentati nella competizione da Emanuele Antonio Faraone della 5E e Francesco Tripodi della 3E del Liceo Scientifico.

Coordinati dai Professori Giuseppe Ripepi e Sergio Polito – nell’ambito del potenziamento di Informatica e Robotica – gli alunni hanno potuto prendere confidenza con le tecnologie informatiche, creando un’app per smartphone e realizzandone un prototipo funzionante. “L’app Propizi è il prodotto finale di un progetto innovativo e ambizioso, che mira a coinvolgere il territorio e il suo tessuto economico e che vedrà la luce in modo più compiuto nel corso del prossimo anno scolastico. Consideriamolo un punto di partenza e non di arrivo, lasciando aperte mille altre possibilità innovative per arricchire la già nutrita offerta formativa dell’Istituto che rende orgogliosi gli studenti di appartenere alla grande famiglia del Pizi”. Così afferma la Dirigente Scolastica, Professoressa Maria Domenica Mallamaci, presentando la seconda posizione occupata dagli studenti nella gara provinciale.

Marilea Ortuso