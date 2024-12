Il genio, la creatività, l’arte di non arrendersi mai: queste e altre qualità caratterizzano le eccellenze della nostra Calabria, a cui è stato reso omaggio al premio “Piaceri e Sapori”, giunto alla terza edizione. La serata evento può essere considerato ormai un Oscar alla parte bella e sana territorio calabrese, condotto con grande professionalità dalla celebre giornalista Dominga Pizzi, che su Calabria Tv e Telespazio TV conduce l’omonimo programma “Piaceri e Sapori”, che mostra ai telespettatori la straordinaria umanità di alcuni protagonisti della nostra regione. Il premio, ideato dall’editore Graziano Tomarchio, si è svolto, in una sala gremita, la sera di domenica 1 dicembre 2024 a Villa Blanche a Pellaro ed è frutto di un percorso di conoscenza approfondita degli imprenditori calabresi e di salvaguardia delle eccellenze nascoste. “Noi dobbiamo tutelare il nostro territorio, dobbiamo sempre farlo crescere e di questo dobbiamo parlare, del lato positivo della nostra terra, della nostra Calabria”, ha annunciato Dominga Pizzi in apertura, dedicando con emozione la serata alla madre da poco scomparsa.

I premi sono stati realizzati dall’illustre ceramista di Seminara, Enzo Ferraro, e rappresentano delle coppe, simboli di vittoria. Dominga Pizzi, affiancata da Graziano Tomarchio, hanno accolto dunque i numerosi vincitori, primo tra i quali Don Giovanni Zampaglione, che ha ricevuto il premio per l’impegno nel sociale, a fianco delle esigenze del prossimo: il sacerdote amatissimo nella comunità di Masella ha impartito al pubblico presente una benedizione.

La serata è poi proseguita premiando tre donne grandi protagoniste del settore gastronomico: Rosaria Inferrera, della gelateria “Arena” di Ganzirri (Me) di Giuseppe Arena; Giusy Manti della Fattoria Sociale Didattica Lecabel a Saline Joniche; Lady Chef del Pastificio Gioia, produttore della famosa “struncatura”.

Non solo cibo: il premio Piaceri e Sapori è anche e soprattutto portatori sani di antiche tradizioni, come Simone Taverna cultore dei celebri “Giganti di Taurianova”. come. Riconoscimenti anche per note personalità della medicina, come il Dott. Francesco Marra della storica Farmacia Marra e la Dott.ssa Maria Teresa Bozzaotra dello studio medico Bozzaotra, entrambi reggini.

Una pioggia di premi poi a veri specialisti come; a Salvatore Surace per il panificio Surace; al Maestro Pasticcere Domenico Ficara per il bar “Dolce Capriccio” di Reggio Calabria; al Maestro Casaro Alessandro Zagari del caseificio “Il Granatore” di Palmi.

A ricevere un riconoscimento anche l’Avv. Ezio Pizzi, Presidente del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria, felice dei grandi risultati ottenuti finora per la valorizzazione del prezioso frutto, ma consapevole dei grandi sforzi necessari per mantenere una costanza di risultati.

Dominga Pizzi ha poi gioiosamente accolto altri premiati: il Maestro Francesco Chirico del Bar Winner a Gallico; Francesco Tramontana della casa vinicola Criserà di Reggio Calabria; il Maestro Artigiano Dolciario Domenico Sorace; Antonino Paleologo della reggina “Original Stocco” e l’imprenditore agricolo Vincenzo Gullo, che ha visto realizzato il sogno di aprire la sua azienda agricola, “Io e Palmi”.

Ampio spazio alle grandi passioni, come i motori, a cui si dedica con una carica di adrenalina Filippo Crupi;

Dolci riconoscimenti anche ad Antonella Italiano Cake Design del Garden Bar di Gioia Tauro ed alla Gelateria Belvedere per l’eccellenza del suo tartufo di Pizzo.

Premio Onorario a Giuseppe Di Francia, Top Manager e direttore di Caposperone Resort a Palmi; Premio Speciale al maestro pasticciere Salvatore Ravese; premio Ambassador al grande Maestro delle granite e dei gelati Giuseppe Arena, eccellenza siciliana. Altro Premio Onorario è stato conferito al mastro ceramista Vincenzo Ferraro; La pasticciera palmese Stella Fiorino ha poi ricevuto il Premio Memorial in ricordo del grande pasticciere Francesco Fiorino, che nel 1964 ha fondato il bar che ancora oggi porta il suo nome e che fonde tradizione e innovazione esportando il gusto oltre i confini italiani.

Oltre ai premi, sono stati numerosi i riconoscimenti conferiti: al Bar Manager Brand Carmelo Martino MixologyWithPassion all’Abio (Associazione per il Bambino in Ospedale – Odv) di Reggio Calabria, all’azienda Flashfood, leader nel settore del food delivery.

Riconoscimenti per la famiglia Mercurio, titolare della Sala Villa Blanche; all’eccellenza della musica calabrese Turi Rugolo ed il maestro Aurelio Mandica: entrambi hanno reso speciale la serata con piacevoli interventi musicali.

Altri riconoscimenti per Fabio Cacurri del Salone Aphrodite Hair&Beauty e Maria Deborah D’Ascola del Centro Estetico Beauty Élite, entrambi di Reggio Calabria; per l’operatore video Emanuele Praticò e per il collaboratore di Calabria Reportage Giuseppe Pungitore

Ospite a sorpresa della serata, la piccola Jasmin Hilary Malafarina, ambasciatrice nazionale di Miss Baby Mondo Italia, accompagnata dalla madre Sissy, che ha fondato l’associazione Jasmin’s Cinema Moda & Dance, promotrice della moda per i più piccoli in tutta la penisola.

A fine evento, i numerosi partecipanti hanno potuto degustare le prelibatezze create da alcuni dei geniali ambasciatori di questa calabresità bella e sana.