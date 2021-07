Nel pomeriggio di ieri, 20 Luglio, 2021, nello splendido scenario dello Stretto, la città di Reggio Calabria, attraverso l’iniziativa promossa dalla Pro Loco e sostenuta dal Consiglio Regionale, dalla Camera di Commercio e dal Comune della nostra città, si è stretta attorno alla figura di uno dei germogli fertili di questa nostra terra, così dolce e così amara, la dottoressa Anna Maria Arena.

Alla stessa è stato conferito un importante riconoscimento, il Premio Nazionale Reggio Calabria Day, riservato a “persone davvero speciali”, quelle che ogni giorno, con il loro lavoro, il costante impegno ma soprattutto con forte determinazione, si mettono accanto ai più fragili per promuovere, ogni giorno e a bassa voce, la costruzione di un benessere sociale di ampio respiro.

Sono anni ormai che Anna Maria Arena, affrontando e superando ostacoli pratici, organizzativi, burocratici di ogni sorta, ha scelto di essere e fare la differenza per tante persone speciali, bambini e ragazzi, e per le loro famiglie, spesso relegate ai margini del tessuto sociale, prive di visibilità, importanza e sostegno, tanto opportuno e necessario.

Anna Maria Arena ha costruito nel tempo una realtà fatta di nuove e reali opportunità per le disabilità, strutturando percorsi, costruendo professionalità, facendo rete ma soprattutto perseguendo con ostinazione standard qualitativi che la stessa ha sempre ritenuto necessari per assicurare alle famiglie il giusto accompagnamento e la speranza di non essere soli.

Nonostante i tanti traguardi raggiunti, Anna Maria Arena è sempre attiva, attenta ed entusiasta, pronta a raccogliere nuove sfide ed ampliare la gamma dei servizi offerti alle famiglie fragili, con l’ambizione di costruire per ogni PERSONA un progetto di vita dignitoso e perseguibile.

Tutto questo con grande forza e presenza di spirito ma anche con grande umiltà e voglia di incontri e confronti positivi.

Per ognuno di noi Anna Maria è tutto questo ed anche di più. E’ punto di riferimento, è mano sempre tesa, è orecchio attento che va oltre le parole a cercare gli sguardi, a seminare con noi e per noi possibilità di vivere e sorridere, nonostante tutto!

Grazie Anna Maria.