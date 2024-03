Sono veramente onorato di ricevere il Premio istituito dall’Associazione Italia Nostra – Sezione Catanzaro per l’impegno dimostrato nell’anno appena trascorso, riguardo la tutela del paesaggio, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Intendo ringraziare per questo importante riconoscimento e per l’importante lavoro che svolgono attraverso l’Associazione, i componenti del direttivo della sezione “Italia Nostra” di Catanzaro: la presidente Elena Bova, il vice presidente Aldo Ventrici, la segretaria Rossella Greco, la tesoriera Maria Teresa La Vitola e la componente Marisa Gigliotti. Un riconoscimento che mi gratifica e mi incoraggia a continuare su questa strada, per la tutela e la salvaguardia di tutte quelle risorse naturali e paesaggistiche che fanno della Calabria un luogo unico al mondo.

Una gestione poco responsabile del territorio ha fatto sì che la nostra regione oggi sia considerata terra di conquista per le multinazionali dell’energia, discarica di rifiuti anche speciali, terra da sfruttare in ogni sua risorsa. Tutti questi “attacchi” ai nostri territori hanno ricadute negative sul nostro turismo in entrata, sulla filiera agroalimentare, sull’immagine della nostra regione. Fin dai primissimi giorni del mio mandato di consigliere regionale ho cominciato una serie di battaglie contro la diffusione indiscriminata delle pale eoliche terrestri e off-shore che deturpano e inquinano le nostre colline, contro l’abbandono “criminale” dei rifiuti, contro il mancato controllo della qualità delle nostre sorgenti e dei nostri mari. Così come, attraverso alcune proposte di legge, ho cercato di promuovere la tutela di alcune zone caratterizzate da una biodiversità straordinaria come le Dune di Giovino o lo sviluppo di un turismo più lento e sostenibile. In questi ultimi anni ho fatto tanti chilometri attraverso le nostre strade, ho visto tante cose straordinarie, ho parlato con tanta gente che ha tanto da raccontare. Incontri come quello organizzato dall’Associazione Italia Nostra Catanzaro servono anche a questo, a ricordarci quanto è bella la nostra regione tutta e quanto è importante impegnarsi per difenderla e valorizzarla. La nostra regione merita di essere amata di più da tutti noi!