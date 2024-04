Giovedì 18 Aprile 2024, con inizio alle ore 17, alla Camera di commercio di Catanzaro, in via Minniti Ippolito n.16, si terrà l’incontro di studio su “Premierato e Autonomia differenziata: pesi e contrappesi”. L’iniziativa è organizzata da A.N.D.E., dalla Camera di Commercio CZ-KR-VV e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Interverranno il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Vincenzo Agosto, la presidente Ande Catanzaro Roberta Porcelli, il professore di Diritto costituzionale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Andrea Lollo, Agazio Libero già presidente della Regione Calabria, Mario Tassone già viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Marisa Fagà presidente Ande nazionale. Modera Giuseppe Soluri presidente Ordine giornalisti.

Ai professionisti partecipanti saranno concessi n. 3 CFP , ai sensi del regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale per l’anno 2024.