Voglio esprimere sentimenti di stima e di gratitudine nei confronti di Medici, Infermieri ed Operatori socio sanitari del Reparto che dirigo, per l’impegno profuso al fine di dare adeguate risposte di salute a tutti i pazienti cardiopatici che hanno riposto fiducia nel nostro operato.

Abbiamo lottato, perché chi non lotta ha perso in partenza, contro tante difficoltà e contro nani e ballerine che si agitavano sul palcoscenico della mediocrità e li abbiamo sconfitti, puntando sulla formazione professionale e sulle competenze dei singoli operatori che, seppur con le caratteristiche dei fuoriclasse, hanno capito che senza gioco di squadra non si vince; per cui abbiamo registrato una crescente coesione, mutuando alcuni insegnamenti di vita secondo i quali: l’esempio è la più alta forma d’insegnamento e che, se nel corso della vita professionale non hai mai fatto errori, vuol dire che hai lavorato su problemi di facile soluzione, e questo è il più grande errore che si possa commettere.

Ognuno di noi ha sentito il bisogno ed il dovere di migliorarsi, acquisendo nel tempo le competenze necessarie per l’applicazione di tutte le metodiche strumentali che puntano verso la cardiologia di precisione.

Un ringraziamento va rivolto all’attuale Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria che, seppur con qualche battuta d’arresto, ci ha supportati per la realizzazione di alcuni progetti.

Per ultimi, e non certamente per ordine d’importanza, ma al fine di motivare al meglio questo mio dire, ringrazio gli organizzatori dell’evento: il Presidente e Patron del premio dott. Giuseppe Tripodi, il Presidente Onorario del Premio dott. Salvo Presentino e il Presidente del Circolo del Tennis dott. Ezio Privitera, con tutto il Consiglio Direttivo, per l’ospitalità; perché con questa benemerenza mi hanno consentito di coronare un successo che è stato l’obiettivo più ambito nel corso della mia lunga vita professionale: “creare un squadra di professionisti attenti e capaci nell’esercizio della professione sanitaria, insaziabili nell’apprendimento di nuove metodiche e sempre più proiettati verso il futuro”.

Anche questo premio al plurale, perché non è solo mio ma orgogliosamente esteso alla mia squadra, lo voglio dedicare alla mia famiglia che ha saputo sopportare le lunghe assenze legate all’incessante dedizione al lavoro e mi ha saputo sostenere nei momenti difficili che la professione medica comporta.

MOTIVAZIONI

Con impegno, professionalità, competenza e dedizione hanno fatto diventare un piccolo Ospedale grande nei numeri e nelle qualità delle prestazioni cardiologiche erogate a vantaggio dei pazienti cardiopatici del vasto territorio pianigiano, locrideo e di gran parte della provincia reggina, tracciando un fantastico percorso di vita professionale, in sinergia tra di loro e privilegiando il lavoro di squadra che li ha fatti apprezzare su tutto il territorio nazionale

Dott. Vincenzo Amodeo – Dott.ssa Maria Rosaria Camelliti – Dott.ssa Manola De Vecchis – Dott.ssa Maria Concetta Giofrè – Dott. Girolamo Gioffrè – Dott.ssa Daysi Luperon – Dott. Adrian Naranjo – Dott. Sebastiano Quartuccio – Dott.ssa Teresa Sanò – Dott. Mario Spanò – Dott. in Scienze Infermieristiche Girolamo Guerrisi. Infermieri ed Operatori socio sanitari.