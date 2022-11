Dopo la consegna dei premi avvenuta lo scorso 30 settembre presso il Liceo Scientifico “A. Volta”, il 12 ottobre presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, il 19 ottobre all’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena e il 26 ottobre all’Istituto comprensivo “Radice Alighieri” Catona, una nuova tappa della III edizione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi” il prossimo 3 novembre si svolgerà presso l’ITIS “Conte Milano” di Polistena.

Tale iniziativa è stata organizzata, così come le precedenti edizioni, in ottemperanza dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione che, tra le attività della stessa, prevede “l’istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi”.

La Fondazione è stata creata proprio per trasmettere ai giovani una parte di storia che altrimenti non sarebbe stata conosciuta. In tal senso la figura di Girolamo Tripodi, rappresenta l’espressione di una storia collettiva della nostra regione e del meridione dopo i drammi della seconda guerra mondiale. Milioni di persone sono uscite dalla miseria, dalla povertà, dalla fame con le loro lotte e le loro battaglie che hanno combattuto per il riscatto e la giustizia sociale. E’ la conoscenza di questa storia che vogliamo trasmettere ai giovani proprio perché riteniamo che il futuro si costruisce partendo da salde e solide radici.

Con questo premio, andiamo avanti nella scelta strategica della Fondazione che punta ad investire sui giovani, sui nostri ragazzi, su questa risorsa straordinaria della nostra terra che molto spesso non è affatto considerata per il valore che rappresenta. Il nostro obiettivo è lavorare contro la desertificazione del territorio, tentando di dare un contributo per rovesciare questa tendenza infausta.

I premi sono indirizzati ad incoraggiare l’impegno dei giovani destinati a divenire la classe dirigente di un territorio che il Senatore Girolamo “Mommo” Tripodi ha profondamente amato ed al quale ha dedicato l’intera sua esistenza.

Da sindacalista, sindaco di Polistena e parlamentare ha sempre continuato nelle battaglie per il riscatto e ha dato prova di grande capacità amministrativa, trasformando la città di Polistena da paese rurale a città moderna e progredita, modello di buongoverno ammirata da tutti.

Con l’organizzazione di questo Bando di Concorso e l’istituzione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, destinati agli studenti calabresi, la Fondazione intende mantenere viva la memoria di una storia collettiva che non va dispersa e che ha rappresentato la prima e finora unica grande stagione di riscatto delle classi umili e diseredate della Calabria e del Mezzogiorno.

Nella giornata del 3 novembre verrà premiato il più brillante diplomato dell’anno scolastico 2021/2022 dell’ITIS “Conte Milano” di Polistena.

La premiazione degli studenti, concordata in collaborazione con la Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano” di Polistena, prof.ssa Simona Prochilo, a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento, si svolgerà secondo il seguente programma:

Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano”, Via dello Sport, 25 – Polistena,

con cerimonia di premiazione a cominciare dalle ore 11,00

Nel nome di Girolamo Tripodi il lavoro della Fondazione va avanti all’insegna del motto “Tenere viva la memoria, per costruire il presente e progettare il futuro”. E con questo spirito prosegue il​ sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.