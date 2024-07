Prelievo multiorgano all’ospedale di Partinico, donati reni e fegato

PALERMO (ITALPRESS) – Prelievo multiorgano all’ospedale “Civico” di Partinico. Dopo il periodo di osservazione obbligatorio per legge da parte del collegio medico – la cui convocazione è stata richiesta dal direttore della UOC Terapia intensiva, Sandro Tomasello, e costituito dalla responsabile delle funzioni igienico organizzative del nosocomio, Francesca La Sala, dall’anestesista rianimatore Petra Slavikova, e dal neurologo Giacomo Fisco – è stato eseguito il prelievo di fegato e reni da un donatore in morte cerebrale. Tutte le attività, seguite sin da ieri dal direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, si sono svolte in sinergia e con la costante collaborazione del CRT, Centro Regionale Trapianti. L’intervento è stato effettuato dai chirurghi dell’Ismett, supportati dagli anestesisti dell’ospedale di Partinico Maurizio Salemi e Paola Giangreco.

“Siamo profondamenti grati ai familiari del donatore per lo straordinario atto di solidarietà, amore e altruismo che consentirà di ridare nuove prospettive di vita a pazienti in attesa di trapianto – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – il riconoscimento sentito dell’Azienda va al personale medico ed infermieristico dell’Ospedale di Partinico e all’intera equipe chirurgica che hanno dimostrato professionalità e spirito di integrazione multidisciplinare”.

