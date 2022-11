Riceviamo e pubblichiamo

In merito all’articolo apparso sugli organi di stampa il giorno 17.11.2022, a firma del sottoscritto Dr. Giacomo Alviano, intendo fare alcune precisazioni quale cittadino di Taurianova che ben conosce le problematiche dell’ex P.O. di Taurianova e soprattutto del Servizio di Emodialisi.

Devo precisare che nessun riferimento era diretto nei confronti del Centro di formazione, né del Referente della struttura ex P.O. di Taurianova, dott. Giovanni Calogero, di cui ho grande stima e rispetto per quello che ha fatto, e continua a fare quotidianamente, anche attraverso la formazione professionale ed il coordinamento dei servizi per l’emergenza Covid e che comunque egli si è reso sempre pronto ad intervenire sulle varie emergenze presentatesi nella struttura, compresa la problematica dei locali del 118.

Il mio intendimento era di sollecitare, visto che erano trascorsi diversi giorni dall’evento, chi di competenza a segnalare quanto accaduto a causa della pioggia all’interno del deposito del reparto dialisi posto nel seminterrato, ed al solo scopo di promuovere un pronto intervento finalizzato alla soluzione dei problemi vitali per la sicurezza e il funzionamento del delicato servizio: ciò era mio dovere farlo in qualità di cittadino e taurianovese.

In ultimo, ancora, sempre come cittadino, ho sentito il dovere ribadire e richiamare l’attenzione sulla struttura che merita maggiore attenzione, soprattutto nell’interesse dei cittadini, da parte di coloro che possono decidere ed intervenire concretamente destinando più risorse economiche per la manutenzione dei locali anche dell’ex P.O. di Taurianova (a tal proposito un bellissimo esempio è quello dei lavori effettuati in poco tempo, progettati e diretti dall’Architetto Pasquale Ferraro, per il Pronto Soccorso del P.O. di Polistena) nonché la programmazione di una ristrutturazione della stessa con i fondi del PNRR , che potrebbero restituire alla comunità dei locali a norma che possano ospitare servizi destinati ai cittadini del nostro territorio.

Taurianova, 19 novembre 2022

Firmato

Dr. Giacomo Alviano, cittadino di Taurianova