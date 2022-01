In riferimento all’articolo dal titolo “il servizio di Poste a Gioia Tauro è assolutamente inadeguato” del 17 gennaio, Poste Italiane precisa che l’attuale emergenza pandemica ha costretto l’azienda ad una necessaria rimodulazione in termini di gestione delle risorse a disposizione a causa del diffondersi del Coronavirus anche tra i propri dipendenti.

Nel caso specifico di Gioia Tauro è opportuno precisare che il servizio della sede centrale di via Sicilia è garantito anche nelle ore pomeridiane e che sul territorio della stessa cittadina è operativo un altro ufficio postale, ubicato in via Tripodi, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,20 alle 13,35, ed il sabato fino alle 12,35.

Entrambi le sedi, inoltre, sono dotate di Postamat che consentono di prelevare denaro contante, pagare bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e di carte Postepay.

inoltre, si ricorda che è possibile accedere ai servizi postali grazie all’app “BancoPosta” con la quale si può gestire il conto in mobilità, verificando il saldo e la lista movimenti, pagare bollettini, disporre trasferimenti di denaro attraverso bonifici e postagiro oppure Moneygram, effettuare ricariche telefoniche e Postepay e fruire di altri servizi innovativi come il pagamento tramite NFC. Il tutto garantito dal sistema di sicurezza PosteID.

Poste italiane, infine, scusandosi per eventuali disagi causati ai cittadini, invita gli utenti a recarsi presso gli Uffici Postali solo in caso di effettiva e indifferibile necessità, avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale e di osservare il distanziamento interpersonale.