Apprendo da una nota dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio che sono stati approvati, con voto unanime dei membri del Comitato di Gestione, il Piano operativo triennale 2022/2024 e il Bilancio di previsione 2022 e il triennale 2022-2024. Documenti con cui si programma lo sviluppo dei cinque porti afferenti (Gioia Tauro – Crotone – Taureana di Palmi – Corigliano Calabro e Vibo Valentia). È un ottimo risultato perché parliamo di un investimento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che ammonta a circa 366 milioni di euro di cui 15,8 milioni di euro saranno spesi nel Porto di Corigliano Calabro dove, frutto anche del mio impegno in merito e di tante interlocuzioni avute con tutte le istituzioni preposte, “è stata programmata – leggiamo tra le righe – la realizzazione della banchina crocieristica, al fine di garantire allo scalo un maggiore sviluppo di settore, a cui si aggiungeranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Bene, dunque che, dopo tanti anni si investa sui Porti calabresi e, in particolar modo su quello di Corigliano-Rossano. È un ottimo risultato raggiunto anche grazie al lavoro e all’impegno dell’Ammiraglio Andrea Agostinelli e della sua squadra. La speranza ora è che questi investimenti partano nel più breve tempo possibile perché sarebbe veramente grave perdere questi fondi che sono fondamentali e vitali per lo sviluppo della struttura di Schiavonea, dell’intera Sibaritide e, in generale, di tutta la Calabria. Auspico che si continui a lavorare in sinergia istituzionale di modo che anche gli intoppi burocratici che ancora sussistono si possano risolvere al più presto.