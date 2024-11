Prendiamo atto dai giornali che il consigliere regionale Francesco Afflitto ha deciso di abbandonare il Movimento 5 Stelle per abbracciare il Gruppo Misto, confermando un percorso già tracciato da tempo.

Negli ultimi anni, Afflitto ha dimostrato una costante incompatibilità con i nostri principi, votando sistematicamente con il centrodestra e disinteressandosi delle istanze dei cittadini e degli iscritti. Il suo ruolo istituzionale è stato inoperoso e la sua assenza dalla vita politica del Movimento evidente.

La sua scelta, lungi dall’essere una sorpresa, ci libera da un peso. Ora possiamo concentrarci sul nostro lavoro, senza dover giustificare comportamenti incoerenti.

Non intendiamo cadere in sterili provocazioni. Possiamo però confermare che il Movimento 5 Stelle in Calabria resta unito e determinato a servire i cittadini, con trasparenza e onestà.

Tutti i portavoce e coordinatori calabresi del Movimento 5 Stelle