Porcate nella sanità, ecco l’opinione del cardiologo De Matteis

Fosse questa la prima porcata che si consuma in Calabria in Sanità Pubblica sarebbe poca la cosa…

Prima di questa ci sono state tante altre porcate che hanno messo in ginocchio la Sanita’ pubblica, discriminato gli operatori, e privati i cittadini calabresi del diritto alle cure ed alla salute.

Non dimentichiamo le porcate colossali consumate dai Generali e Colonnelli inviati in Calabria per bonificare la sanità pubblica, eliminare sprechi e ruberie ed applicare il criterio della meritocrazia nella selezione del personale. Tutte chiacchiere, tabacchiere e belle parole, ma quando questi signori sono andati via, dopo anni di governo della sanità pubblica Calabrese allo stringere abbiamo fatto i conti con una sanità pubblica peggiorata. Vi e’ poi la porcata, tutta Reggina, della gestione Aziendale senza uno straccio di bilancio approvato dal 2012 ai giorni nostri. Vi sono oi le porcate della Mater Dei, dell’accentramento del 118, sottratto alla gestione Reggina autonoma, che era una delle poche cose che funzionava all’Asp di Reggio. Sorvolando il resto per non farla lunga mi soffermo solo sulle recenti porcate introdotte dai Decreti dell’ingegnere Scura, tolto dalla plastica dal PD ed inviato a Catanzaro a governare la sanità pubblica Calabrese.

Poi ancora le porcate discriminatorie sull’Ospedale di Polistena e l’emodinamica Polistenese, altre storiaccie impresentabili.

Adesso ci sono le porcate su cui avete concentrato la vostra attenzione nel contesto del Vostro grido di allarme. …

sarà l’ultima …?

Lo si spera, ma del peggio non c’è mai fine cari amici ..ricordatelo.